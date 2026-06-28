Diş çekimi mi, kanal tedavisi mi daha iyi?

Hastalarımdan muayene sırasında en sık duyduğum sorulardan biri şudur: “Hocam, bu dişi çekelim mi, yoksa kanal tedavisi mi yaptıralım?” Özellikle şiddetli ağrı yaşayan veya dişinde büyük bir çürük bulunan hastalar, çoğu zaman sorunun en hızlı şekilde çözülmesini ister. Ancak diş hekimliğinde her zaman en hızlı çözüm, en doğru çözüm olmayabilir. Bu nedenle diş çekimi ile kanal tedavisi arasındaki farkları doğru anlamak, sağlıklı bir karar verebilmek açısından oldukça önemlidir. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, modern diş hekimliğinin temel amacı doğal dişleri mümkün olduğunca ağızda tutmaktır. Çünkü hiçbir yapay materyal, kişinin kendi doğal dişinin yerini tam anlamıyla tutamaz. Bu nedenle kurtarılabilecek durumdaki bir diş için ilk tercih genellikle kanal tedavisidir.

Kanal tedavisi, dişin içinde bulunan ve halk arasında “diş siniri” olarak bilinen canlı dokunun enfekte olduğu durumlarda uygulanan bir tedavidir. Derin çürükler, travmalar veya ilerlemiş enfeksiyonlar sonucunda diş pulpası zarar gördüğünde ağrı, hassasiyet veya şişlik gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu durumda enfekte doku temizlenir, kök kanalları özel cihazlarla şekillendirilir ve uygun dolgu materyalleriyle doldurularak diş ağızda korunur. Birçok hasta kanal tedavisinin ağrılı bir işlem olduğunu düşünür. Oysa günümüzde kullanılan anestezi yöntemleri sayesinde kanal tedavisi sırasında hissedilen rahatsızlık oldukça azdır. Hatta çoğu hasta, işlem sonrasında enfeksiyon kaynaklı ağrılar ortadan kalktığı için ciddi bir rahatlama yaşar. Kanal tedavisinin amacı yalnızca ağrıyı gidermek değil, aynı zamanda doğal dişi fonksiyonel olarak uzun yıllar kullanabilmektir.

Diş çekimi ise dişin ağızdan tamamen uzaklaştırılması işlemidir. Bazı durumlarda çekim kaçınılmaz olabilir. Örneğin dişin büyük bir kısmı kaybedilmişse, köklerde ciddi kırıklar varsa veya enfeksiyon nedeniyle diş destek dokularını tamamen kaybetmişse çekim en doğru seçenek olabilir. Ancak çekim sonrasında oluşan boşluğun mutlaka değerlendirilmesi gerekir. Hastaların önemli bir kısmı diş çekildikten sonra sorunun tamamen çözüldüğünü düşünür. Oysa çekilen dişin bıraktığı boşluk zamanla yeni sorunlara yol açabilir. Komşu dişlerde kaymalar meydana gelebilir, karşı çenedeki diş uzayabilir ve çiğneme dengesi bozulabilir. Bunun yanı sıra eksik diş nedeniyle çene kemiğinde zamanla erime meydana gelebilir. Bu nedenle çekim sonrasında implant, köprü veya hareketli protez gibi alternatiflerin planlanması gerekir.

Burada önemli bir noktaya daha değinmek isterim. Kanal tedavisi ilk bakışta çekime göre daha zahmetli veya maliyetli gibi görünebilir. Ancak uzun vadede değerlendirildiğinde çoğu zaman doğal dişi korumak daha avantajlıdır. Çünkü çekim sonrasında oluşan boşluğu telafi etmek için uygulanacak implant veya protez tedavileri ek maliyet ve zaman gerektirebilir. Peki her kanal tedavisi yapılan diş ömür boyu kullanılabilir mi? Bu sorunun cevabı, dişin mevcut durumu ve hastanın ağız bakım alışkanlıklarıyla yakından ilişkilidir. Başarılı bir kanal tedavisi sonrasında uygun şekilde restore edilen bir diş, uzun yıllar hatta ömür boyu ağızda kalabilir. Ancak düzenli ağız bakımı yapılmazsa veya diş kontrolsüz bırakılırsa yeni problemler ortaya çıkabilir.

Karar verme aşamasında yalnızca ağrıya bakmak da doğru değildir. Bazen çok ağrıyan bir diş kanal tedavisiyle kurtarılabilirken, bazen ağrı yapmayan bir dişin çekilmesi gerekebilir. Bu nedenle radyografik değerlendirme, klinik muayene ve dişin genel yapısının incelenmesi büyük önem taşır. Hastaların internetten edindikleri bilgiler yerine diş hekimlerinin klinik değerlendirmelerine güvenmeleri daha sağlıklı sonuçlar verecektir.

Ben bir diş hekimi olarak her zaman şu prensibi ön planda tutuyorum: Eğer diş sağlıklı bir şekilde ağızda tutulabiliyorsa öncelikli hedefimiz onu korumaktır. Çünkü doğal diş, çiğneme fonksiyonu, estetik görünüm ve ağız sağlığının devamlılığı açısından son derece değerlidir. Ancak bazı durumlarda çekim, enfeksiyonun yayılmasını önlemek ve daha büyük sorunların önüne geçmek adına en doğru seçenek olabilir.

Sonuç olarak “Diş çekimi mi, kanal tedavisi mi daha iyi?” sorusunun herkese uyan tek bir cevabı yoktur. Eğer diş kurtarılabilecek durumdaysa kanal tedavisi genellikle ilk tercihimizdir. Ancak dişin yapısı geri dönüşü olmayacak şekilde zarar görmüşse çekim kaçınılmaz hale gelebilir. En doğru karar, detaylı muayene ve radyolojik değerlendirme sonrasında diş hekiminizle birlikte verilmelidir. Unutulmamalıdır ki ağız sağlığında en değerli şey, mümkün olduğunca kendi doğal dişlerinizi koruyabilmektir.