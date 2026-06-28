Karşıyaka'da tekne patlaması: 2 yaralı!
Karşıyaka’da bir plajın açıklarında balık avlayan dört kişinin bulunduğu teknede patlama meydana geldi. Çıkan yangında tekne küle dönerken, 2 kişi yaralandı.
Karşıyaka’da bir plajın açıklarında balık avlayan dört kişinin bulunduğu teknede patlama meydana geldi. Çıkan yangında tekne küle dönerken, 2 kişi yaralandı.
Karşıyaka’da bugün öğle saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Sardunya Beach isimli plajın batı kısmında, sahilden yaklaşık 20 metre açıkta balık avlayan dört kişinin bulunduğu bir balıkçı teknesinde patlama meydana geldi.
Saat 13.30 sıralarında yaşanan olayın, ilk belirlemelere göre teknenin motorundaki benzin deposundan sızan yakıtın alev alması sonucu gerçekleştiği tahmin ediliyor.
Patlamanın ardından tekneyi hızla saran alevler nedeniyle içeride bulunan dört kişi denize atlayarak yüzerek karaya çıkmayı başardı.
Olay sırasında teknede bulunan iki kişinin ayaklarında yanıklar oluştu. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulansla hızla Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların tedavilerinin devam ettiği bildirildi.
Yangın neticesinde balıkçı teknesi tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, polisin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.