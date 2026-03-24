UBP Milletvekili Yasemi Öztürk’ün, "Benim edindiğim bilgiye göre İran Kıbrıs'ı vuracak" sözlerini Meclis kürsüsüne taşıyan CTP Milletvekili ve Grup Başkanvekili Asım Akansoy, Hükümeti “bilgileri varsa” açıklama yapmaya davet etti.

Bu davet üzerine kürsüye çıkan Maliye Bakanı Özdemir Berova, “Hükümetin bu konuda bir değerlendirmesi yok. Milletvekilimizin özgür düşüncesidir” dedi. Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan CTP Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Asım Akansoy, usul hakkında söz alarak, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk’ün sosyal medyada yaptığı açıklamaya işaret etti. “Savaş ortamındayız ve süreci ciddi şekilde takip ediyoruz. Böyle bir ortamda ağzımızdan çıkanı kulağımızın duyması gerekir” diyen Akansoy, “Sayın Öztürk, İran’ın Kıbrıs’ı vuracağını söylemiş. Trodos’ta bulunan ve ABD ile İngiltere’nin dinleme cihazı olarak kullanıldığı mekanizmayı vuracağını açıklamıştır. Ben bu olayı daha fazla kazımak istemem ama bu konular ciddi konulardır. Kendisi burada olsa kendisine hitaben konuşurdum. Oturuma geçmeden önce hükümet bilgisi varsa bizi ve kamuoyunu bilgilendirsin” şeklinde konuştu. Akansoy’un açıklaması üzerine kürsüye çıkan Maliye Bakanı Özdemir Berova, “Hükümet adına şunu ifade edebilirim. Bu konuyla ilgili bizim Hükümette, Bakanlar Kurulu’nda herhangi bir değerlendirmemiz olmamıştır. Bu, milletvekilimizin özgür düşüncesidir” dedi. Berova, “İsrail’in İran’a yaptığı saldırı günün sonunda hem bölge ülkelerini hem de tabi ki bu coğrafyanın içerisinde yer alan adamızı da yakından ilgilendirmektedir. Esas olan bu riskin var olduğudur” ifadelerini kullandı. Yerinden söz olan CTP Milletvekili Armağan Candan, Mart ayının sonuna gelindiğini ve turizm için çok önemli bir süreçten geçildiğini belirterek, vekillerin kamuoyuna yaptığı açıklamalarda çok dikkatli olması gerektiğine vurgu yaptı. Candan, bu tip haberlerin yerel halkın yanı sıra turistleri de olumsuz etkilediğini kaydetti. Yeniden kürsüye çıkan Asım Akansoy da “UBP, vekillerine sahip çıksın!” çağrısında bulundu.