“UBP, vekiller ile çirkin pazarlıklar içinde…”

Azınlık Hükümeti'nde yaşanan ve Meclis çalışmalarını tıkayan 'nisap' krizi büyüdü.

Hükümetin küçük ortağı Demokrat Parti'nin Genel Sekreteri Afet Özcafer “hükümete mensup bazı milletvekillerinin UBP ile çirkin pazarlıklar içerisinde olduğunu” söyledi, bu durumu kınadı.

YENİDÜZEN’e konuşan Afet Özcafer, hükümetin devamının mümkün olmadığı bir noktaya doğru ilerlendiğini, bir an önce erken seçim kararı alınması gerektiğini belirtti.

UBP'nin hükümetin devamı ve erken seçim konularında karar vermesini beklediklerini kaydeden Özcafer, kritik milletvekili sayısında olan hükümetin kimi vekiller ile “çirkin pazarlıklar yaptığını” duyduklarını ifade etti.

Hükümetin “Ekim’de seçim” diyerek kurulduğunu anımsatan Özcafer DP’nin bakan ataması için de çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.