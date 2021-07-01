Erhürman: “Özcafer, Saner’in krizi atlatma yöntemini açıkladı”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ersan Saner’in ‘Hükumet krizini atlatacağız’ ifadelerine karşın, DP Genel Sekreteri Özcafer’in YENİDÜZEN’e yaptığı ‘çirkin pazarlıklar’ açıklamasına işaret etti.

“Adına "hükumet" dediğiniz bu felaketi giderek rezalete çeviriyorsunuz” diyen Erhürman, Hükumet’e bir an önce görevi bırakma çağrısı yaptı.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“Sn. Saner "hükumet krizini atlatacağız" diyor. DP Genel Sekreteri Sn. Afet Özcafer ise adeta Sn. Saner'in kriz atlatma yöntemini açıklayarak, "Hükumete mensup bazı milletvekillerinin UBP ile çirkin pazarlıklar içinde olduğunu" söylüyor.

Adına "hükumet" dediğiniz bu felaketi giderek rezalete çeviriyorsunuz. Ülkeyi darmadağın ettiniz; yetmedi, bu rezaletle bir de üstüne tüy diktiniz. Bir an önce bırakıp gidin. Bu ülkeye, bu halka yapabileceğiniz en büyük iyilik bu!!!”