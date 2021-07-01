“Krizi atlatacağız, YDP ve DP ile görüşüyoruz”

Başbakan Ersan Saner hükümette bir kriz yaşandığını doğruladı.

BRT canlı yayınına katılan Saner “Bu hükümeti kurarken azınlık hükümeti olarak kurduk. Hükümet konusunda partilerle görüşmelerimiz devam ediyor. Bu krizi kısa sürede atlatacağız. Gerek DP ile gerek YDP ile temaslarımız devam ediyor” dedi.

Koral Çağman’ın istifası sonrasında hem Fikri Ataoğlu ile hem de Serdar Denktaş ile görüştüğünü açıklayan Saner “Hükümet kurulurken bazı yazılı bazı sözlü mutabakatlara bağlı kalacağım” dedi.

DP içerisindekilerin UBP ile “sözlü ve yazılı mutabakatı” olduğunu anlatan Saner içerik vermedi, “Mesajım DP’yedir” dedi.

“Meclisin açılmaması erken seçim için ciddi bir gerekçe”

Seçimden kaçmadıklarını iddia eden Saner, özel komitede “3 Nisan’da erken seçim olabilir” kararı üretildiğini, esas kararın da genel kurulda alınacağını ifade etti.

“Ülkede şartlar bizi erken seçime zorlarsa gereğini yaparız. Bu konu UBP Grubu’nda da 2 kez tartışıldı. Biz seçimi şu anda 3 Nisan’da öngörüyoruz” diyen Saner, meclisin açılmamasının erken seçim için ciddi bir gerekçe olduğunu söyledi.