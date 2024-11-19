UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu’ndan Türkiye’ye müdahale tepkisi

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Türkiye’deki ana muhalefet partisi CHP’ye “müdahale” tepkisi gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in, “Cumhuriyetçi Türk Partisi bizim kardeş partimiz ve adayı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde önde” sözlerine, “Hem Kıbrıs siyasetine müdahale edilmemesi yönünde açıklama yapıyorlar, hem de daha Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 11 ay varken CTP’nin adayı önde şeklinde beyanat veriyorlar. Bu tezat pozisyonu kabul etmemiz mümkün değil” şeklinde tepki gösterdi.

Hasipoğlu, “CTP’nin adayı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde önde mesajı talihsiz ve zamansız bir açıklama olmuştur” dedi.