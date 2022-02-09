UBP-DP görüşmesi tamamlandı: “Çoğu çalışmamız örtüşüyor”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmaları kapsamında bugünün ikinci ve son görüşmesini DP ile yaptı, olumlu ve verimli bir görüşme olduğunu söyledi.

Sucuoğlu, karşılıklı görüşlerin alındığını, ikinci görüşmeyi Cuma ya da Cumartesi gerçekleştireceklerini yineledi.

Yarın da HP ve CTP ile görüşeceklerini dile getiren Sucuoğlu, toplantı saatlerine ilişkin bilgi verileceğini belirtti.

DP Genel Başkanı, Milletvekili Fikri Ataoğlu ise ziyaretin samimi bir ortamda gerçekleştiğini ifade etti, çoğu çalışmanın örtüştüğünü aktardı.

Ataoğlu, “Tüm çalışmamız, beklentilere cevap vermek” diyerek, önümüzdeki günlerde heyetler arası görüşmeler olacağını söyledi.

Sucuoğlu: Çok olumlu bir görüşme gerçekleşti