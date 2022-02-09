Sucuoğlu: Çok olumlu bir görüşme gerçekleşti

Hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde UBP-YDP görüşmesi tamamlandı.

UBP muhtemel hükümetin taslak programını görüşmede YDP’ye sundu, bu konuda görüş talep etti.

YDP ise üzerinde durulması gereken konuları içeren bir paketi UBP’ye iletti.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, YDP ile 40 dakikalık çok olumlu bir görüşme yaptıklarını söyledi, iki tarafın sunduğu önerilerin değerlendirilerek, Cuma ya da Cumartesi yeniden biraya gelmeyi planladıklarını aktardı.

Sucuoğlu, genel anlamda her iki partinin karşılıklı görüşlerinin dinlendiğini ifade ederek, 5 yıllık süre içerisinde başlıklar halinde neler yapılması gerektiği ve ülke ekonomisinin durumunu değerlendirdiklerini ifade etti.

YDP Genel Başkanı, Milletvekili Erhan Arıklı ise yararlı ve olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini, hassasiyetlerini dile getirdiklerini kaydetti.

Arıklı, “Kurulacak olan hükümet sayısal anlamda yeterli olmalı, uyumlu şekilde çalışmalı” dedi, “Sucuoğlu 5 yıllık bir hükümet hedefliyor. Bunun için de bir ya da iki partnerle yola çıkmak istiyor. Biz üzerinde hassasiyetle sunulması gereken bir paket sunduk” şeklinde konuştu.

Ayrıca Arıklı, UBP’nin muhtemel hükümetin taslak programını kendilerine sunduklarını, bu konudaki görüş talep ettiklerini dile getirdi.