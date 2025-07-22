“U” dönüşü ihlali kazaya yol açtı

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde “U dönüşü” yasağının ihlal edilmesi zincirleme kazaya yol açtı. Kazada bir kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 11.30 sıralarında Abdulkadir Güngür (E-27) yönetimindeki UE 900 plakalı kamyon, Honda Trafik Işıkları Kavşağı’nda yeşil ışıkta yoluna devam ederek “U Dönüşü Yapılmaz” levhasına uymadan dikkatsizce “U” dönüşü yaptı.

Bu sırada karşı istikametten gelen Yasin Aslan (E-23) yönetimindeki ZY 201 plakalı salon araç durmak zorunda kaldı.

Arkasından aynı yönde dikkatsizce seyreden Bülent Kalkan (E-30) yönetimindeki TPS 932 plakalı araç taşıyıcı kamyon, ZY 201 plakalı aracın arkasına çarpıp yaklaşık 8 metre ileri sürükledikten sonra, aracın UE 900 plakalı kamyonun sol ön kısmına da çarpmasına neden oldu.

Araç taşıyıcı kamyon çarpışmanın ardından UE 900 plakalı kamyonun sol yanına da çarparak durdu.

Kaza sonucu yaralanan ZY 201 plakalı aracın sürücüsü Yasin Aslan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı; tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.