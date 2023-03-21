Tuzla’da iş kazası: 1 yaralı
Tuzla’da, dün saat 08:30 sıralarında, yapımı devam etmekte olan bir inşatta çalışan 31 yaşındaki Cüneyt Barış, iskele üzerinde sıva attığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 1.5 metre yükseklikten toprak zemine düşerek yaralandı.
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Tuzla’da, dün saat 08:30 sıralarında, yapımı devam etmekte olan bir inşatta çalışan 31 yaşındaki Cüneyt Barış, iskele üzerinde sıva attığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 1.5 metre yükseklikten toprak zemine düşerek yaralandı.
Adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sol kolunda kırık teşhisi nedeniyle Cerrahi Serviste müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.
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