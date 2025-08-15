Tutuksuz yargılanacaklar

Lefkoşa’da meydana gelen "Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu”, “Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu" suçlarından tutuklanan F.K ile Y.D mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Fırat Uğuroğlu mahkemeye olguları aktardı. Polis, 7 Ağustos 2025 tarihinde saat 03.20 raddelerinde Lefkoşa'da, Girne Caddesi üzerinde bulunan Kuğulu Park içerisinde Lefkoşa'da sakin Y.D’nin tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile havaya bir el ateş etmek sureti ile meskûn mahalde ateş açtığını söyledi.

Polis, olay yerinde ve civarında yapılan arama neticesinde bahse konu tabanca ve bir adet boş kovan bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlı Y.D’nin olay yerinde tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Polis, yapılan geniş çaplı soruşturma ve incelenen kamera görüntülerinde Y.D'ye markasız ve seri numarasız tabanca ve mermileri zanlı F.K’den temin ettiğini belirlediklerini söyledi. Polis, F.K’nin da 8 Ağustos tarihinde tutuklandığını belirtti. Polis, zanlı Y.D’nin iki kez mahkemeye çıkarılarak, 8 gün, F.K'nin de iki kez mahkemeye çıkarılarak, 6 gün ek süre alındığını kaydetti.

Polis, bu süreler zarfından silahın balistik incelemeye gönderildiğini, zanlıların tasarrufunda bulundurduğu cep telefonunun emare olarak alınıp, PGM data inceleme birimine gönderildiğini kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 40’ar bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut ve 2 kefilin 700 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.