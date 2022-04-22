Tutuksuz yargılanacaklar

Lefkoşa’da meydana gelen “Cinsel Dokunulmazlığı İhlal Amacıyla Zorla Alıkoyma, Fuhuşa Teşvik suçuyla” ilgili olarak tutuklanan zanlı M. I. ve R.O. mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkeme, zanlıların tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Mahkemede bilgi veren polis memuru Güral Kırcalılar, yaşananları aktardı. Polis, “zanlı M.I. ve R.O.’nun “Cinsel Dokunulmazlığı İhlal Amacıyla Zorla Alıkoyma, Fuhuşa Teşvik” suçlamasıyla tutuklandığını kaydetti.

Polis, 27 Mart 2020 ila 13 Nisan 2022 tarihleri arasında Lefkoşa'da ikametgâhında zanlı M. I. ve R.O’nun Lefkoşa’da sakin J.E.’nin “Cinsel Dokunulmazlığı İhlal Amacıyla Zorla Alıkoyarak” akabinde “Fuhuşa Teşvik” ederek henüz isimleri tespit edilemeyen altı erkek şahısla para karşılığı suç işlediklerini anlattı.

Zanlı M. I.’nın derdest emri gereği tutuklandığını belirten polis, aynı gün zanlının ikametgâhında mahkeme emri gereği yapılan arama neticesinde 2 adet laptopun tespit edilip emare alındığını kaydetti.

Olayla ilgili isimleri tespit edilemeyen 6 erkek şahsın bulunamadığını kaydeden Polis, zanlının davalarında hazır bulunmasını sağlamak için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine G. Ozankaya, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanmasına ve 20 bin TL’lik nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.