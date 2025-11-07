Tutuksuz yargılanacak

Çocuğun cinsel istismarı ve cinsel taciz suçlarından tutuklanan H.A. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Mehmet Davulcu olguları aktardı. Polis, zanlının 2025 Eylül ayı içerisinde Gönyeli’de kız kardeşinin evinde 15 yaşındaki yeğenine cinsel istismarda bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının yeğeninin göğsünü okşadığını, “çocuğun cinsel istismarı” suçunu işlediğini kaydetti. Polis, yapılan şikâyet üzerine zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, sosyal hizmet görevlileri tarafından çocuğun ifadesinin alındığını kaydetti. Polis, zanlının 28 Ekim’de mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi.

Polis, bu sürede zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktorlar tarafından kontrol edildiğini kaydetti. Polis, kız çocuğunun da Barış Ruh’ta kontrolden geçirildiğini ifade etti. Polis, zanlının 31 Ekim’de yeniden mahkemeye çıkarılarak, 5 gün ek süre alındığını kaydetti.

Polis, 4 Kasım’da zanlı ve müştekiyle ilgili raporların ellerine ulaştığını, her ikisinin de ifade verme yetisine sahip olduğunun belirtildiğini açıkladı. Polis, 5 Kasım’da yeniden mahkemeye çıkarıldığını, bu süre içerisinde ise ceza-i ehliyetinin olup olmadığına dair raporun ellerine ulaştığını kaydetti. Polis, gelen raporda zanlının ceza-i ehliyetinin olduğunun belirtildiğini kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 100 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 900 bin TL kefalet senedi imzalaması ve zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına emir verdi.