Tutuklu yargılanacak

Ercan Havalimanı’nda alkol tesiri altında tartışma çıkartan ve "Burayı benim babam kurtardı, ben gazi çocuğuyum, kimse beni uçaktan indiremez" diyerek rahatsızlık veren, ardından polisi ve 2 görevliyi darp ettiği iddiasıyla tutuklanan E.Ç, tekrardan mahkemeye çıkarıldı.

“Burayı babam kurtardı, kimse beni uçaktan indiremez”

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Abdülkerim Yaşar olguları aktardı. Polis, 21 Ağustos 2025 tarihinde saat 05.00 raddelerinde Ercan Havalimanı’nda giden yolcu bölümünde bulunan 106 numaralı çıkış kapısında, E.Ç’nin 71 mlgr alkol tesiri altındayken arkadaşının adına kiralanmış olan aracın anahtarını teslim etmediği için kendisinden izahat isteyen Lefkoşa Polis Müdürlüğü Ercan Havalimanı Güvenlik Amirliği’nde görevli polis memuru Ş.Y.’nin boğazını sıkıp darp edip görevinden men ettikten sonra yüksek sesle, "Ben gazi çocuğuyum, burayı benim babam kurtardı. Kimse beni uçaktan indiremez" demek suretiyle rahatsızlık verdiğini söyledi.

Önce polisi, ardından havalimanındaki 2 görevliyi darp etti

Polis, zanlının Ercan Havalimanı’nda güvenlik görevlisi olarak çalışan C.A.H.’nin omzuna vurup ciddi darp ettikten sonra yine aynı yerde yolcu hizmetlerinde görevli A.G.’yi iterek darp ettiğini açıkladı. Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, yapılan soruşturmada kiralık aracın kazalı olduğunun öğrenildiğini kaydetti.

Otoparkta 2 adet bariyere vurdu, aracı kiralık araba şirketine teslim etmedi

Polis, yapılan soruşturma ve incelenen kamera görüntülerinde zanlının adına sözleşmesi bulunmadığı halde kiralık aracı alkollü kullandığını ve konu araç ile Ercan Havalimanı’nda bulunan otoparka ait 2 adet bariyere vurduktan sonra aracı kiralık araba şirketine teslim etmediğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, kiralık araçta 35 bin TL ve otoparkta bin 650 dolar hasar meydana geldiğini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkeye bir haftalığına tatil için turist vizesiyle giriş yaptığını kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 9 gün süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.