Tutuklu bulunan 3 kişiyi kaçırma teşebbüsünden tutuklandılar

Ülkeden ihraç edilmek üzere tutuklu bulunan zanlıları kaçırmaya teşebbüs suçuyla tutuklanan zanlılar M.D ve H.M mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Parlak, 2 zanlının ‘Ağır Bir Cürüm İşlemek İçin Gizli İttifak’ suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 22 Mart saat 00:15 raddelerinde Demirhan Lefkoşa’da, Akdoğan'da sakin zanlı M.D ve zanlı H.M’nin pandemi hoteli olarak kullanılan Yıldız Öğrenci yurdunda ülkeden ihraç edilmek üzere tutuklu bulunan W.F (E-22) ,A.E (E-23) ve H.A.A (E-22) isimli şahısların gizlice kaçarak Demirhan Polis Karakolu ekiplerince suçüstü yakalandıklarını anlattı. Polis, akabinde yapılan soruşturmada konu şahısları alacak zanlı M.D ve zanlı H.M’nin araç içerisinde konu şahısları bekledikleri esnada Demirhan'da tespit edilerek alıkonulduklarını belirtti. Polis, zanlı H.M’den yapılan soruşturmada, konu şahısları 300 TL karşılığında Mağusa’ya götüreceklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlı H.M’nin gönüllü ifade verdiğini, alınacak olan ifadeler incelenmesi gereken kamera görüntüleri mevcut olduğunu belirtip, zanlıların 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.