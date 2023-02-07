Türkseven: Bu akşam adaya döneceğiz ama aklımız Adıyaman’da

Düzce'de bulunan LTL Hentbol Kız Takımı Kafilesi Başkanı, Okul Müdürü Niyazi Türkseven, adaya dönmek için Düzce’den Ankara’ya doğru hareket halinde olduklarını söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Türkseven, bu akşam 19.15 uçağı ile Ankara Esenboğa Havaalanı’ndan adaya geleceklerini belirtti.

Türkseven, sağlık durumlarının iyi olduğunu, kendileriyle birlikte Yakın Doğu Koleji öğrencilerinin de bulunduğunu da ifade etti.

“Aklımız Adıyaman’daki kafilede. Umarım onlardan da güzel haberler gelecek” diyen Türkseven, tek gailelerinin çocukları ailelerine sağ salim teslim etmek olduğunu belirtti.