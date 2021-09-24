Türkmenköy'de iş kazası: 1 ağır yaralı

Türkmenköy'de bir ambar inşaatında çalışan 23 yaşındaki Shoaıb Ameen (E) blok duvarın üzerine düşmesi sonucu ağır bir şekilde yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre dün Türkmenköy'de saat 16.00 sıralarında bir ambar inşaatında çalışan 23 yaşındaki Shoaıb Ameen'in blok duvar üzerine yıkıldı ve Ameen ağır bir şekilde yaralandı. 23 yaşındaki işçi olay sonrasında Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak Nöroloji servisinde müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.