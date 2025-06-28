Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınları: Ekipler müdahale ediyor

Türkiye'nin dört bir yanında ekipler çıkan orman yangınları ile mücadele ediyor. Bazı illerde yangın nedeniyle köyler tahliye edilirken bazı illerde ise mahallelere sıçrayan yangın, evlerin yanarak kül olmasına neden oldu.

Sakarya, Bilecik, Manisa, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Bolu illerinde çıkan yangınlara ekipler, yüzlerce personel ve araç ile müdahale devam ediyor. Yangınlar hakkında açıklama yapan İletişim Başkanlığı, son iki gün içerisinde 49’u orman yangını olmak üzere toplam 111 yangın çıktığını, 106'sının kontrol altına alındığını, 5 yangının ise sürdüğünü açıkladı.

İşte ekiplerin mücadele ettiği yangınlarda son durum:

Sakarya'da çıkan yangın Bilecik'e sıçradı; müdahale devam ediyor

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangın, dünden bu yana kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hacıyakup Paşalar mevkisinde ormanlık alanda dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı'ndaki ormanlık alana sıçradı. Ekipler yangına gece boyunca aralıksız müdahale etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve birçok ilden gelen itfaiye ve orman ekipleri ile hava araçları, Sakarya-Bilecik sınır hattındaki ormanın iç kesiminde müdahalesini sürdürüyor.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yangın bölgesinde bu saat itibarıyla 700 personel, 200 araç, Büyükşehir Belediyesine ait 10 itfaiye aracı ve 20 personel ile 11 yangın söndürme helikopteri görev yapmaktadır. Yangına müdahale çalışmaları karadan aralıksız sürdürülmekte olup, sabah saatlerinden itibaren havadan müdahale de devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Evler tedbir amaçlı tahliye edildi

Sakarya'nın Taraklı ilçesi Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 11.00 sıralarında yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye hava ve kara araçları sevk edilmişti.

Rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine sıçrayan yangın nedeniyle, Geyve ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde yaklaşık 80 kişinin bulunduğu 20 ev ile Çamlık Mahallesi'nde bölgeye yakın konumdaki yaklaşık 20 kişinin yaşadığı 5 ev tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Bilecik'te yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Kara ekiplerinin gece boyu yangını söndürmek için mücadele verdiği bölgede, dün akşam saatlerinde ara verilen hava destekli söndürme çalışmaları günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

Yangını söndürmek için 1 İHA, 4 uçak, 10 helikopter, 64 arazöz, 124 araç ve 603 personel görev alıyor.

"Çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz"

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, bölgeye konuşlandırılan yangın yönetim aracı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, alevlerin özellikle yüksek alanlarda, rüzgarın etkisiyle devam ettiğini söyledi.

Yangının söndürülmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini dile getiren Sözer, "Kontrol altına alma ve söndürme çalışmalarımız devam etmekte. Bizi burada en çok etkileyen unsurlardan biri, rüzgar. Ekipmanlarımız ve araç sayımıza baktığımız zaman rüzgar dinse kısa bir sürede kontrol altına alma ihtimalimiz çok yüksek." dedi.

Vali Sözer, alevlerin rüzgar nedeniyle yayıldığını, söndürülen bölgelerin de zaman zaman bu sebeple yeniden tutuştuğunu aktardı.

Bu durumun çalışmaları zorlaştırdığını ifade eden Sözer, şunları kaydetti:

"Buna rağmen bugün yine havadan söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Genel müdürümüz bu kapsamda çok ciddi bir hava takviyesinde bulundu. Hem havadan hem karadan, ekipmanlarımız ve iş araçlarımızla çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz."

"Vatandaşlarımızı hayvanlarıyla beraber güvenli alanlara alıyoruz"

Sözer, süreçte vatandaşların can güvenliğini ön planda tuttuklarını vurguladı.

"Hiçbir vatandaşımızın burnunun kanamasına bile müsaade etmeyiz." diyen Sözer, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda, rüzgarın etkisiyle ve yangının durumuna göre, etki altına alınabilme ihtimali olan yerleşim birimlerimizi hemen tahliye ediyoruz. Vatandaşlarımızı hayvanlarıyla beraber güvenli alanlara alıyoruz. Bu kapsamda ilçemizde bulunan tüm kamu kuruluşlarımızın misafirhaneleri vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. İaşelerini temin ediyoruz. Bu kapsamda hiçbir problemimiz yok."

Vali Sözer, bazı vatandaşların arazileri ve evleri için endişelendiğini belirtti.

Tüm tedbirlerin alındığının altını çizen Sözer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden anbean rüzgarın etkisiyle ilgili hava tahmin raporlarımızı alıyoruz. Şu anda elimizdeki verilere göre, akşama kadar kısmi olarak rüzgar devam edecek. Bu da çalışmalarımızın akşama kadar aralıksız devam edeceği anlamına geliyor. Yarınki verilere baktığımızda Marmara Bölgesi'nde nem oranının biraz artacağı ve yağmur görünüyor. Bu da bizim açımızdan çok mutlu bir haber."

Mahalledeki bazı evler yandı

Yangın, Gölpazarı'ndaki Tongurlar köyüne bağlı Urgancılar Mahallesi'nde bulunan evlere de sıçradı.

Mahalledeki çok sayıda evin kullanılamaz hale geldiği yangında, bazı hayvanlar öldü.

Mahalle sakinlerinden Furkan Çeşmeci, AA muhabirine, dün saat 13.00 civarında Alıç köyü yakınlarında yangını gördüğünü söyledi.

Yangını söndürmek için kendi traktörüyle desteğe gittiğini belirten Çeşmeci, "Ancak hiçbirimiz bu yangının buraya kadar gelebileceğini düşünmedik. Akşam saat 17.00 gibi köye geldiğimizde kül yağmaya başladı. Burada 12 kişi yaşıyordu. Köylünün çoğu Gölpazarı ilçesinde yaşıyor. Bazı hayvanları kurtarabildiler ama ölen hayvanlar da olmuş. Üst tarafta bazı koyunlar ve tavuklar ölmüş." dedi.

Hayvancılık ve çiftçilik yapan Ali Berk Keseli de yangının kendi köylerine gelebilmelerini tahmin edemediklerini anlattı.

Alıç köyü yakınlarında yangını gördüklerini aktaran Keseli, şunları kaydetti:

"Traktörle baktım ama 'Bizim tarafa gelmez.' dedik. Hava sisli ve kül yağıyordu. Diğer köylerden haber alıyorduk yangınla ilgili ama ben hiç imkan vermiyordum bize geleceğini. Hayvanları kamyonete yükledik. Bir tane hayvanım kaçmıştı, o yanmış, tavuklar yanmış. Buradaki 3 ev hariç diğerleri yanmış. Rüzgar vardı, ben dağda koyunları gezdiriyordum. 10 dakikada köye geldik ama yangın da arkamızdan geldi."

Manisa'nın Akhisar ilçesinde orman yangını çıktı

Karaköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına 4 uçak, 10 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ile müdahale ediliyor.

Karaköy ve Yenice mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Akhisar-Gördes kara yolu da ulaşıma kapatıldı.

Ekipler, rüzgarın kuvvetli olduğu bölgede yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Sakçagözü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 3 helikopter, 5 arazöz, 3 su tankı, iş makineleri ve 40 personelle müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Balıkesir'in Havran ilçesinde çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

Kırsal Halılar Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, ormanlık alana ulaştı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, 21 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 3 hizmet aracı, 2 helikopter, 6 uçak, 3 dozer, 3 treyler ile diğer kuruluşlardan da desteğe gelen 25 araç ve 200 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor.

"İnşallah bir an önce de yangın son bulur"

Yangın bölgesine giden Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının Halılar Mahallesi yakınlarında başladığını, Sarnıç Mahallesi'nin üst kısmına kadar geldiğini söyledi.

Tüm ekiplerin yangına müdahale ettiğini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Şu anda Sarnıç Mahallesi biraz tehlike altında, mahalle halkımızı meydana topladık. Otobüslerimiz ve yurtlarımız hazır. Acil bir durum oluşursa tahliyeler başlayacak ama aldığımız son duyumlar, yangının yavaş yavaş kontrol altına alınmaya başlandığı yönünde. Hava rüzgarlı, Allah beterinden korusun. İnşallah bir an önce de yangın son bulur."

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Söğütlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Yangına 3 arazöz, 3 su tankı, 1 helikopter ve çok sayıda personelle müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çatacık köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Göynük Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile hava araçları sevk edildi. Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Öte yandan, Gerede ilçesine bağlı Ağızören mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekipler tarafından büyümeden söndürüldü.

Antalya'nın Finike ilçesinde orman yangını çıktı

Antalya'nın Finike ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Turunçova Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisiyle müdahale ediyor.

Antalya'nın Finike ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

Antalya'nın Finike ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Turunçova Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

Havadan ve karadan hızlı ve etkin müdahaleyle kontrol altına alınan yangında, 2,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.