'Türkiye'den beklenen kaynak gelmedi, Merkez Bankası'ndan avans alacağız'
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Meclis Genel Kurul toplantısında Türkiye’den beklenen kaynağın henüz gelmediğini açıkladı
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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Meclis Genel Kurul toplantısında Türkiye’den beklenen kaynağın henüz gelmediğini açıkladı. Maliye'nin tüm gelirleri toplanarak bugünkü mükellefiyetlerin yerine getirileceğini kaydeden Oğuz, Çarşamba günkü ödemeler için Merkez Bankası'ndan 200 milyon TL’lik avans alınacağını söyledi.
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