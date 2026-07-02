Türkiye'de, mizaha ters kelepçe

“Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisi Türkiye gündemine oturan ve "Cumhurbaşkanı'nı sevmiyorum" şakası üzerine hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret", İslam ile ilgili şakası üzerineyse 'dini değerleri aşağılama' suçlamasıyla soruşturma başlatılan genç komedyen Deniz Göktaş, "ters kelepçeyle" gözaltına alındı.

Gösterilerinden bazı kesitlerin yer aldığı X paylaşımlarına erişim engeli getirilen komedyen Deniz Göktaş hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir kısım sosyal medya platformlarında yayınlamış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edilen şüpheli Deniz Göktaş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır" denilmişti.

Yurt dışında bulunan Deniz Göktaş İstanbul Havalimanı'ndan yurda dönüşünde pasaport kontrolünde gözaltına alındı.

Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürülen Göktaş'ın soruşturma kapsamında ifade vermesi bekleniyor.

Yarın adliyeye sevk edilecek

Deniz Göktaş, “Cumhurbaşkanına hakaret” ile “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamaları kapsamında yarın adliyeye sevk edilecek.

Göktaş'ın stand-up gösterisinden kesitlerin yer aldığı bazı X paylaşımlarına "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişim engeli getirilmişti. Göktaş’ın 1 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelediği kapalı gişe stand-up gösterisi, 24 Haziran'da YouTube’da yayına girmiş, ilk gün 1 milyon izlemeye ulaşmış, sayı kısa sürede milyonlara çıkmıştı. "Ölü Deniz" adlı gösteri siyasi hiciv örneği olarak ilgi, beğeni toplamış, eleştirilere yol açmış, gösteriden kesitler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Savcılıktan gözaltı açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Göktaş'ın gözaltına alınmasına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"İmran Deniz Göktaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına intikal eden 185 adet CİMER başvurusu, aynı konuya ilişkin olması nedeniyle toplu olarak değerlendirildiği ve hakkında “halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılama” suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Deniz Göktaş, 02/07/2026 tarihinde İstanbul Havalimanı’nda yakalanmıştır. Şüphelinin, soruşturmayı yürüten kolluk birimi olan İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınmasına yönelik işlemler yürütülmektedir. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle sürdürülmektedir."