Bir balina daha kıyıya vurdu...

Kıyıya vuran deniz memelilerinin, yalnızca tekil hayvan ölümleri olarak değerlendirilmemesi gerektiği belirtilerek, bu vakaların deniz ekosisteminin sağlığına ilişkin önemli veriler sunduğu vurgulandı.

Açıklamada, hastalıklar, besin yetersizliği, deniz kirliliği, gemi çarpmaları, hayalet ağlar, su altı gürültüsü ve iklim değişikliğinin etkilerinin, kıyıya vurma vakalarının olası nedenleri arasında yer aldığı ifade edildi.

Her vakanın, ölüm nedeninin ortaya çıkarılması ve benzer kayıpların önlenmesine yönelik bilimsel çalışmalar açısından incelenmesinin önemine dikkat çekilen açıklamada, vatandaşlardan kıyıya vuran deniz memelilerine yaklaşmamaları, müdahalede bulunmamaları ve durumu yetkili ekiplere bildirmeleri istendi.

Açıklamada ayrıca, denizlerin sağlığının korunmasının ortak sorumluluk olduğu belirtilerek, kıyıya vuran her deniz memelisinin doğal yaşamın karşı karşıya olduğu tehditleri ve koruma çalışmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdiği kaydedildi.