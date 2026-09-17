Türkiye’de hakkında gözaltı kararı verilen emekli Albay'ın Kıbrıs'ta olduğu ortaya çıktı

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur’un Kıbrıs’ta olduğu belirlendi.

Kozinoğlu’nun cezaevindeki koğuş arkadaşı olan Uğur hakkında verilen gözaltı kararının henüz uygulanmadığı, kendisiyle irtibata geçildiği ve gerekli işlemlerin yapılacağı bildirildi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve Ankara’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşı emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ile olay tarihinde Silivri Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Ali İşgören ve dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen bir diğer isim ise Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşı emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur oldu.



Uğur’un Kıbrıs’ta olduğu belirlendi

Hasan Atilla Uğur’un Kıbrıs’ta bulunduğu tespit edilirken, hakkındaki gözaltı kararının henüz uygulanamadığı bildirildi. Başsavcılığın açıklamasına göre Uğur ile irtibata geçildi ve gerekli işlemlerin en kısa sürede gerçekleştirileceği belirtildi.

Uğur da Kıbrıs’ta bulunduğunu doğrulayarak İstanbul’a döneceğini ve soruşturma kapsamında bildiklerini anlatacağını söyledi.

Kozinoğlu 2011’de yaşamını yitirmişti

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında yaşamını yitirmişti. Ölümüne ilişkin dosya yeniden incelemeye alınırken, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.