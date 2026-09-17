“Et kaçakçılığı artarak devam eden kronik bir sorun”

CTP Milletvekili Fide Kürşat, Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine et ve canlı hayvan kaçakçılığının uzun süredir devam ettiğini belirterek, kaçakçılığın önlenmesi için etkin denetim ve veriye dayalı üretim planlaması yapılması gerektiğini söyledi.

Kürşat, geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda yaklaşık 6 ton kaçak et ele geçirilmesine işaret ederek, “Bu yalnızca buz dağının görünen tarafıdır. Peki yakalanmayan yüklü geçişler ve canlı hayvan kaçakçılığı ne boyuttadır?” diye sordu.

Polis tarafından açıklanan ilk bilgide yaklaşık 6 ton ağırlığında 216 karkas küçükbaş hayvan eti ele geçirildiği duyurulmuştu. Mahkemede aktarılan soruşturma bulgularında ise ele geçirilen miktarın 5 ton 880 kilogram ve 233 kuzu olduğu belirtildi.

“Üreticinin elinde kasaplık hayvanlar kalıyor”

Kaçak etin üretici, tüketici ve kasaplar açısından ciddi sorun yarattığını ifade eden Kürşat, kayıt dışı ekonomik faaliyet nedeniyle Maliye’nin de vergi kaybına uğradığını belirtti. Kürşat, tüketicilerin ise gıda güvenliği ve hijyen koşulları denetlenmeyen etlerle karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Kasaplık canlı hayvan fiyatlarının 500 TL’den 420-430 TL seviyelerine gerilemesine rağmen üreticinin elinde hayvan kaldığını ifade eden Kürşat, “Üreticinin elinde hayvan var ancak arayan, soran yok” dedi.

Yaşananların sektörün yalnızca kaçakçılıkla mücadele boyutuyla ele alınamayacağını belirten Kürşat, üretimden tüketime kadar bütünlüklü bir planlamaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

“Veriye dayalı üretim planlaması yapılmalı”

Ülkedeki hayvan varlığı, üreticinin elindeki kasaplık hayvan miktarı, mezbahalardaki kesimler ve kırmızı et ihtiyacının belirlenmesi gerektiğini kaydeden Kürşat, nüfus ve hayvan sayımı yapılması çağrısında bulundu.

Kürşat, hayvancılığa ilişkin kayıtların anlık olarak dijital platformlarda tutulması gerektiğini belirterek, mevcut hayvan varlığı, kesimler ve ülkenin ihtiyacının düzenli şekilde takip edilebileceği güncel ve güvenilir bir veri altyapısı oluşturulmasını istedi.

“Denetimler artırılmalı”

Kaçakçılığın yoğun olarak gerçekleştirildiği bölgelerin bilindiğini ifade eden Kürşat, söz konusu bölgelerde güvenlik güçlerinin denetimlerini artırması gerektiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı kayıtlarının güncel tutulması gerektiğini kaydeden Kürşat, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında da eşgüdüm sağlanması gerektiğini belirtti.

Kaçakçılık üzerinden gerçekleşen ekonomik faaliyetlerin veri tabanları ve yerinde denetimlerle tespit edilmesi gerektiğini ifade eden Kürşat, böylece hem kaçakçılıkla hem de bunun yarattığı kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilebileceğini kaydetti.

“Kısa, orta ve uzun vadeli planlama yapılmalı”

Ülkede et açığı bulunduğunun tespit edilmesi halinde ilgili paydaşların bir araya gelmesi gerektiğini belirten Kürşat, kırmızı et ihtiyacına yönelik kısa, orta ve uzun vadeli planlama yapılması çağrısında bulundu.

Hayvansal üretimde kalite, verimlilik, rekabet gücü ve sürdürülebilirliğin ön planda tutulması gerektiğini ifade eden Kürşat, küçükbaş hayvancılıkta verimli ırkların yaygınlaştırılması için damızlık istasyonları kurulmasını ve besicilik işletmelerinin desteklenmesini istedi.

Kürşat, CTP’nin iktidara gelmesi halinde hayvancılık ve kırmızı et sektörünün veriye dayalı planlanması, kaçak et ve canlı hayvan kaçakçılığının önlenmesi, üreticinin elindeki kasaplık hayvanların değerlendirilmesi, dijital kayıt sisteminin geliştirilmesi ve kurumlar arası eşgüdümün sağlanmasının öncelikli başlıklar arasında yer alacağını ifade etti.