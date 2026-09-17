Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz KKTC'ye geliyor.

Cevdet Yılmaz, yarın ve cumartesi bir dizi temaslarda bulunacak.

Temaslarına yarın başlayacak olan Cevdet Yılmaz, Ercan'da Başbakan Ünal Üstel ile ortak basın açıklaması yapacak.

Cumhuriyet Meclisinde “KKTC Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu”na katılacak, ardından Atlılar Şehitleri Devlet Törenine katılacak.

Cevdet Yılmaz, Muratağa, Atlılar, Sandallar Şehitler Müzesi açılış töreninde de yer alacak.

Cevdet Yılmaz 19 Eylül Cumartesi de Kalkanlı’da Güzelyurt Soğuk Hava Deposu açılışına katılacak.