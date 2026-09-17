Girne Belediyesi’nin Fotoğrafçılık, Koza, Pilates ve Arjantin Tango kursları başlıyor

Girne Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkezi tarafından düzenlenecek 2026-2027 dönemi Fotoğrafçılık, Koza, Pilates ve Arjantin Tango kursları, Ekim ayında başlıyor.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, kurslara kayıt ve başvurular 0539 112 63 63 numaralı telefon üzerinden yapılabilecek.

Fotoğrafçılık Kursu

Yeni dönem programı kapsamında Fotoğrafçılık Kursu, eğitmen Erkan Çelikeri tarafından verilecek ve Kent Evi’nde (Zeytinlik) yer alacak. Kurs, 19.00-20.00 saatleri gerçekleştirilecek ve aylık ücreti 3 bin TL olacak.

Koza Kursu

Koza Kursu ise Meltem Çelikeri eğitmenliğinde 10.00-12.00 saatleri arasında Kent Evi’nde (Zeytinlik) yer alacak. Kursun, aylık ücreti bin 500 TL olarak açıklandı.

Pilates Kursu

Pilates Kursu, eğitmen Diba Turgut tarafından Kent Evi’nde (Zeytinlik) saat 08.30-09.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Aylık kurs ücreti 2 bin 500 TL olacak.

Arjantin Tango Kursu

Arjantin Tango Kursu ise eğitmenler İsmail Kırmızı ve Sıdıka Can tarafından Leymosun Kültür Evi’nde düzenlenecek. Kursun saatleri 19.00-20.30 olarak belirlenirken, aylık ücreti 2 bin TL olacak.