Kimlik tespiti tamamlanan 15 kayıp yarın defnedilecek

Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) tarafından kimlik tespitleri tamamlanan 15 Kıbrıslı Türk kayıp, Atlılar Şehitliği’nde düzenlenecek tören ile defnedilecek.

Defin töreni yarın 17.15’te gerçekleştirilecek.

Defin törenine, yarın adaya gelmesi beklenen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da katılması öngörülüyor.

Atlılar Şehitliği’nde 1 Eylül’de yapılması planlanan tören, Girne açıklarında meydana gelen ve can kayıplarına neden olan feribot kazası nedeniyle ertelenmişti.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Atlılar Şehitliği’nde 24 Temmuz 2023 ile 23 Nisan 2024 tarihleri arasında yürüttüğü kazılarda ulaşılan kalıntılar üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda 15 şehidin kimliği belirlenmişti.

Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından açıklanan listeye göre toprağa verilecek şehitlerin isimleri ve yaşları şöyle:

Tülay Süleyman (28), Hasan Süleyman (10), Kemal Süleyman (6), Okan Süleyman (3), Gürhan Ali Çerkez (12), Ayşe Hasan (56), Narin Hasan (16), Kıymet Hasan (22), Betül Arnavut (16 aylık), Mualla Ali Osman (Pipalı) (36), Gülden Ali Osman (Pipalı) (4), Özlem Ali Osman (Pipalı) (2), Seldem Ali Osman (Pipalı) (40 günlük), Fatma Tahir (46) ve Emine Tahir (22).

Defin törenin hemen ardından, Muratağa-Sandallar ve Atlılar'da, 1974'te Rum saldırılarında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin anılarını yaşatmak üzere Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) yaptırdığı Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitler Müzesi’nin açılışı da yapılacak.