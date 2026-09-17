Liderler görüşmesi başladı
Kıbrıslı Türk Lider Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis’in görüşmesi başladı.
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Kıbrıslı Türk Lider Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis’in görüşmesi, saat 11.00’de ara bölgede başladı.
Baş başa görüşme, BM İyi Niyet Misyon Ofisi’nde gerçekleştiriliyor.
Görüşme sonrası Erhürman'ın Cumhurbaşkanlığı'nda açıklama yapması öngörülüyor.
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Etiketler : tufan erhürman, Nikos Hristodulidis, Liderler görüşmesi