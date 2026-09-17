“DAÜ yönetimi siyasi hesaplara şekillendirilemez”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ‑SEN), Bakanlar Kurulu’nun seçim yasaklarının başlamasına kısa süre kala DAÜ VYK Başkanı Şemi Bora’nın görevden alınmasını istemesinin ciddi soru işaretleri yarattığını belirterek, üniversitenin siyasi çıkarlara göre yönetilemeyeceğini vurguladı.

Sendika, hükümetin bu kararının nedeninin açıklanması gerektiğini, özellikle seçim öncesinde yeni münhal ve istihdam açma girişimlerinin önündeki engelleri kaldırma amacı taşıyıp taşımadığının kamuoyunca bilinmesi gerektiğini ifade etti.

Açıklamada, Şemi Bora’nın mali koşullar, protokol hükümleri ve seçim yasakları nedeniyle yeni istihdam taleplerine karşı çıktığı; bu tutumun DAÜ‑SEN tarafından “doğru ve sorumlu” bulunduğu da belirtildi.

DAÜ‑SEN açıklamasında, Lefkoşa ve Mağusa'da üniversiteye ait değerli taşınmazların ihale yöntemiyle, ancak kamuoyunda “adrese teslim” olarak nitelendirilebilecek şekilde belirli kişi veya çevrelere aktarılmasına yönelik girişimler olduğu iddialarının da açıklığa kavuşturulmasını istenerek, siyasi çevrelerin bu taşınmazların satışı, kiralanması veya devrine yönelik herhangi bir talepte bulunup bulunmadığının kamuoyuna açık şekilde anlatılması gerektiği vurgulandı.

Sendika, Şemi Bora’nın protokolü ve mali gerçekleri gözeterek yeni istihdam taleplerine karşı durmasının ardından görevden alınmasının önerilmesinin kaygıları artırdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı’nın bu öneriyi onaylamayacağına inandıklarını ifade eden DAÜ‑SEN, üniversitenin geleceğinin popülist yaklaşımlara değil, kurallara, mali disipline ve kurumsal sorumluluğa dayanması gerektiğinin altını çizdi.

DAÜ‑SEN, seçim dönemlerinin yarattığı baskılara rağmen DAÜ’nün mali sürdürülebilirliğini, çalışanların kazanımlarını ve üniversitenin kurumsal itibarını korumaya devam edeceğini belirterek tüm yetkilileri sağduyuya ve hukuka bağlılığa davet etti.