BM’den liderler görüşmesi açıklaması: “GYÖ’ler, metodoloji ve öze dair verimli bir görüşme”

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde ara bölgede bir araya geldi.

BM İyi Niyet Misyon Ofisi’nde saat 11.00’de başlayan baş başa görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşmenin tamamlanmasının ardından Birleşmiş Milletler tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, iki liderin güven artırıcı önlemler, müzakere metodolojisi ve esasa ilişkin konular üzerinde verimli ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Erhürman ve Hristodulidis’in yürüttükleri çalışmalar hakkında BM Genel Sekreteri’ne bilgi vereceği ve adadaki sürece ilişkin bundan sonra izlenecek yol haritasını değerlendireceği bildirildi.