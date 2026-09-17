CTP Grup Başkan Vekili Erkut Şahali, Bakanlar Kurulu’nun Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Şemi Bora’nın görevden alınması ve yerine Anıl İmre’nin atanmasını Cumhurbaşkanı’na önerme kararına tepki gösterdi.

Şahali, seçime kısa süre kala gündeme gelen değişikliklerin DAÜ’ye zarar vereceğini belirterek, “Seçime giderken DAÜ’de neyin hazırlığını yapıyorsunuz?” diye sordu.

Şemi Bora’nın yaklaşık 7 ay önce göreve geldiğine işaret eden Şahali, “Seçime sayılı gün kala, daha yedi ay önce göreve gelen DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı’nın görevden alınmasının ve yerine yeni bir başkanla yeni üyelerin atanmasının Cumhurbaşkanı’na önerilmesi, DAÜ’ye verilecek çok büyük bir zarardır” dedi.

Bakanlar Kurulu kararında Şemi Bora’nın görevden alınmasına gerekçe olarak “çalışma işleyişi, düzeni, iş birliği ve koordinasyonun sağlanmasında aksaklık yaşanması” gösterildi. Bora’nın yerine Anıl İmre’nin başkan, İmre’den boşalacak üyeliğe Hulus Hulusioğlu’nun atanması Cumhurbaşkanı’na önerildi. VYK üyesi Turan Büyükyılmaz’ın görevden alınarak yerine Hasan Esen’in atanması da öneriler arasında yer aldı.

“Seçime giderken DAÜ’de neyin hazırlığını yapıyorsunuz?”

Karara tepki gösteren Şahali, UBP’ye yönelik olarak, “Çalışma işleyişi, düzeni, iş birliği ve koordinasyonun sağlanmasında aksaklık yaşanması gerekçesiyle kendi atadıklarını doymak bilmez bir iştahla yemeye devam eden UBP’ye sormak gerekiyor: Seçime giderken DAÜ’de neyin hazırlığını yapıyorsunuz?” sorusunu sordu.

Şahali, üniversitenin seçim döneminde istihdam ve partizanlık alanına dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğini de sorguladı.

“DAÜ sizin istihdam ofisiniz değildir”

DAÜ’nün ülkenin en önemli kurumlarından biri olduğunu vurgulayan Şahali, “DAÜ sizin seçim karargâhınız değildir! DAÜ sizin istihdam ofisiniz değildir!” dedi.

Şahali açıklamasını, “DAÜ’ye dokunma artık” diye konuştu.