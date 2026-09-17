“Artık suçlama değil, çözüm üretme zamanı”

CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, toplu taşıma ve enerji alanında yaşanan sorunların uzun süredir öngörülebilir olduğunu belirterek, hükümeti eleştirdi. Seçime 2,5 ay kaldığına işaret eden Kişi, CTP’nin farklı alanlardaki projelerini açıklamaya başladığını belirterek, “Ayakları yere basan, mali etkileri hesaplanmış, uygulanabilir ve ülkeyi adım adım yeniden ayağa kaldırmayı hedefleyen projeler” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kişi, , CTP’nin her gün sahada olduğunu ve yurttaşların sorunlarını dinlediğini belirterek, ülkede “değişim iradesinin giderek güçlendiğini” ifade etti.

Toplu taşımada yaşanan sorunlara değinen Kişi, taşımacıların kısa vadeli ve düzensiz düzenlemeler yerine öngörülebilir, sürdürülebilir ve uzun vadeli sözleşmeler talep ettiğini kaydetti.

Krizin “göz göre göre geldiğini” belirten Kişi, “Bugün öğrenci mağdur, veli mağdur, işletmeci mağdur. Sorunu çözmek yerine suçlama oyunları oynanıyor” dedi.

“Enerji krizi de aynı şekilde”

Elektrik kesintilerine de değinen Kişi, enerji alanında uzun süredir liyakatli bir yönetim anlayışına ve üretim kapasitesinin artırılmasına ihtiyaç olduğunu söylediklerini kaydetti.

15 Nisan’da CTP Genel Başkanı ve parti heyetinin Teknecik ziyaretinde de bu konuya dikkat çektiklerini ifade eden Kişi, “Enerji açığımız yok dediler. Bugün ise halkımız her gün elektrik kesintileriyle karşı karşıya” ifadelerini kullandı.

“Projelerimiz hayal değil”

Toplu taşıma ve enerjinin yaşanan sorunların yalnızca iki örneği olduğunu belirten Kişi, artık suçlama yerine çözüm üretilmesi gerektiğini söyledi.

CTP’nin enerji, toplu taşıma, ekonomi ve kamu yönetimi başta olmak üzere çeşitli alanlardaki projelerini açıklamaya başladığını kaydeden Kişi, “Bizim projelerimiz hayal değil. Ayakları yere basan, mali etkileri hesaplanmış, uygulanabilir ve ülkeyi adım adım yeniden ayağa kaldırmayı hedefleyen projeler” dedi.

Seçime 2,5 ay kaldığını belirten Kişi, açıklamasını “Son sözü halkımız söyleyecek. Biz hazırız. Karşımıza nasıl bir tablo çıkacağını biliyoruz. Az sabır.Değişim yakın” dedi.