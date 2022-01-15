Türkiye’de bazı alanlarda PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

Türkiye’de İçişleri Bakanlığınca Valiliklere gönderilen yazıda, coronavirüs bilim kurulunun tavsiyeleri ve sağlık bakanlığının değerlendirmeleri doğrultusunda, ulaşım, bazı etkinlikler ve okullardaki PCR testi zorunluluğunu öngören uygulamalar kaldırıldı.

Buna göre, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatlerden, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce PCR testi istenmeyecek.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Okullarında görev yapan personel, tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlar, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere de PCR testi zorunluluğu uygulanmayacak.