TC Merkez Bankası 2 yıl sonra faiz artırımına gitti
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Mart 2021'den bu yana ilk kez faiz artırımı yönünde karar üretti, politika faiz oranı yüzde 15'e yükseltildi.
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), başkanlık görevine Hafize Gaye Erkan, Hazine ve Maliye Bakanı görevine ise Mehmet Şimşek’in atanmasının ardından politika faizine ilişkin ilk kararını açıkladı.
Para Politikası Kurulu (PPK) Haziran ayı toplantısı sonucunda, politika faiz oranını yüzde 15’e yükseltti, 6,5 oranında artış yapıldı.
Faiz oranı bir süredir 8,5 oranında sabit tutuluyordu.
TCMB, Mart 2021'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitmiş oldu.
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