Türkiye İş Bankası 101. kuruluş yıl dönümünde Atatürk Anıtı'na çelenk koyuldu

Türkiye İş Bankası KKTC Ülke Müdürlüğü, Türkiye İş Bankası’nın 101. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı’na çelenk koydu.

Törene, Türkiye İş Bankası KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin ile banka çalışanları katıldı.

Törende konuşma yapan KKTC Ülke Müdürü Akşahin, Türkiye İş Bankası’nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, bankanın 1924’te Ulu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde kurulduğunu, bunun Türkiye Cumhuriyeti’nin, yalnızca siyasi bağımsızlığını değil aynı zamanda ekonomik bağımsızlığını da tesis etme iradesini ortaya koymasının en somut adımlarından biri olduğunu söyledi.

Kurulduğu dönemde bankanın, iktisadi bağımsızlığın sembolü haline geldiğini anlatan Akşahin, bankanın kuruluş misyonunun, Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınma hamlelerine öncülük etmek, girişimcilerin ve tasarruf sahiplerinin yanında yer almak, ekonomiyi canlandırmak ve iktisadi bağımsızlığı güçlendirmek olduğunu kaydetti.

Akşahin, 101 yıllık köklü geçmişten aldıkları güçle ve aynı sorumluluk bilinciyle yola devam ettiklerini belirterek, 1955 yılından bu yana bulundukları Kıbrıs'ta, 70 yıldır faaliyet göstermenin onurunu yaşadıklarını vurguladı.

Kıbrıslı Türklerin, İş Bankası’na güvendiğini söyleyen Akşahin, bankanın Kıbrıs'ın kuzeyinde yalnızca ekonomik alanda değil, eğitimden kültüre, çevreden spora kadar pek çok sosyal sorumluluk projesine katkı sağladığını ve toplumsal hayatın güçlenmesine destek olduğunu belirtti.

“Bizler hep birlikte bu güçlü mirası daha da ileri taşıyacağız. Kuruluş ilkelerimizden taviz vermeden toplumun güven ve gurur duyduğu bir banka olmaya devam edeceğiz.” diyen Akşahin, bankanın Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve ilk genel müdürü Celâl Bayar’ı andı.

Haber: Dervişe Çobancık / Fotoğraf: Erol Uysal (TAK)