Türkiye İlerleme Raporu AP’den geçti

Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye-AB ilişkilerini ele alan kritik raporu bugün Strasbourg’daki oturumda oylamaya sunuldu, 367 evet, 74 hayır, 188 çekimser oyla onaylandı.

Avrupa Parlamentosu, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine karşı, adadaki kalıcı bölünmeyi pekiştirmeyi amaçlayan tüm tek taraflı eylemlerle ilgili derin endişesini yeniden dile getirdi.

Bu bağlamda, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kıbrıs’ın kuzeyine yaptığı son “yasadışı ziyareti” ve Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, uluslararası toplum ve diğer ilgili tarafların üzerinde uzlaştığı çerçevede anlamlı müzakerelerin yeniden başlatılmasına zarar veren kışkırtıcı açıklamalarını kınadı.

AP, bu tür tek taraflı eylemlerin, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk toplumlarının çıkarlarına doğrudan ve gayrimeşru bir müdahale anlamına geldiğini vurguladı.

Raporda, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinin mevcut koşullarda ilerleme kaydetmesinin imkânsız olduğu açıkça ifade edilirken, özellikle Kıbrıs meselesi üyelik önündeki en büyük siyasi engel olarak öne çıkarılıyor.

Raporda Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımaması ve Maraş başta olmak üzere adadaki tek taraflı adımları, ilişkilerin normalleşmesi önünde ciddi bir engel olarak vurgulanıyor.