Türkiye Heyetleri Maraş’ta çalışıyor

TÜRKİYE heyetleri MARAŞ (Varosha)'da çalışıyor… TC Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum heyeti ile birlikte Kapalı Maraş'ı ziyaret ediyor

Türkiye'de Emlak Konut Genel Müdürlük görevini de sürdüren TC Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un ziyareti dikkat çekici... Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi'nde de sorumluluk üstelenen bakanlık, kentlerde yeniden yapılanma projeleri yapıyor.