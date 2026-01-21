“Türkiye, daveti reddetti”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Nisan ayında Kıbrıs’ta düzenlenecek Avrupa Birliği üye ülkeleri ve komşu ülkelerin katılımıyla yapılacak gayri resmi toplantıya davet gönderildiğini, ancak Türkiye’den olumlu bir yanıt alınmadığını açıkladı.

Yunan televizyon kanalı Skai’ye konuşan Hristodulidis, Erdoğan’ı toplantıya davet ettiğini, ayrıca Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı da Limasol’da yapılacak Avrupa dışişleri bakanlarının gayri resmi toplantısına çağırdığını belirtti.

Hristodulidis ayrıca Türkiye’nin AB ile ilişkilerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay’ın ise önümüzdeki aylarda Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek AB Konseyi Genel İşler Konseyi’nin (GAC) gayri resmi toplantısına davet ettiğini söyledi.

Hristodulidis, “Yaklaşık 24 saat önce, amacımız sadece davetiye gönderip olumsuz bir yanıt almak değildi. Bu nedenle bazı kişilerden arabuluculuk yapmalarını istedik. Amacımız olumlu gelişmeler yaratmaktı. Ancak yaklaşık 24 saat önce Türkiye’den gelen yanıtın olumlu olmadığını öğrendik” ifadelerini kullandı.