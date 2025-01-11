Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Diyarbakır’da önemli mesajlar: Terörü bitirmek için fırsat penceresi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır İl Kongresi’nde önemli açıklamalarda bulundu.

Diyarbakır’ın huzurunun, Türkiye’nin huzuru söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin önünde terörü bitirmek için önemli bir fırsat penceresi açıldığını, bunun heba edilmemesi gerektiğini söyledi.

“ARTIK YENİ ŞEYLER SÖYLEME VAKTİ”

Türkiye’nin çevresinde yaşanan gelişmelerin, uygulamaya konulmak istenen senaryoyu açığa çıkardığını belirten Erdoğan, “Bu millete nice acılar yaşatan, evlatlarından ayıran emperyalist oyunun son halkasını bozma aşamasındayız.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarım asırdır yaşanan acılara “dur” deme vakti geldiğini söyledi. Erdoğan, “Artık yeni şeyler söyleme vaktidir.” dedi.

“ÇALIŞMALARIN TEK AMACI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KENDİNİ FESHETMESİ”

Atılacak her adımın, şehitlerin emaneti olan toprakların güvence altına alınması amacı taşıdığını belirten Erdoğan, “Gerçekleşen çalışmaların tek bir amacı var, terör örgütünün kendini feshetmesi, silahların teslim edilmesi, örgütün siyaset üzerindeki vesayetinin tamamen kaldırılması, bir Türkiye partisi olma vasfını kazanamayan siyasi yapıya bu yönde kendini geliştirme fırsatı verilmesi, bölgemizde artan çatışmalar karşısında iç cephemizin güçlendirilmesi, yarım asırlık bölücü terör parantezinin kapatılması, tüm boyutlarıyla tarihe gömülmesidir.” diye konuştu.

EKONOMİ MESAJI: SORUN OLMAKTAN ÇIKARACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda kendisini dinleyen gençlere, “Ekonomik sıkıntıları yılın ikinci yarısından itibaren geride bırakmaya başlayarak, bu meseleyi de sorun olmaktan çıkaracağız.” diye seslendi.

Erdoğan, “Ülkemizin kuzeyi ve güneyi cayır cayır yanarken, bu ateşi Türkiye’ye sıçratma niyetinde olanların planlarını bozmakta kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Diyarbakır'ın huzuru, Türkiye'nin huzurudur. Diyarbakır’ın kaderi Türkiye’nin kaderidir. Diyarbakır ortak medeniyetimizin mirası İslam’ın mührü bir şehirdir. Bu şehrin her şeyden çok birlikte yaşama hukukuna kundak olduğunu dost da düşman da çok iyi bilir. Bizim kardeşliğimiz İslam kardeşliğidir, kader kardeşliğidir.