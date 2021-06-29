Turizm geliri Nisan 2021’de 31,7 milyon avroya ulaştı

Kıbrıs Cumhuriyeti İstatistik Dairesi’nin açıkladığı verilere göre, Nisan 2021 döneminde turizm geliri 31,7 milyon avroya ulaştı. Nisan 2020 döneminde turizm geliri Covid-19’a karşı uygulanan tedbirlerden dolayı %0 idi.

Verilere göre, Nisan 2019 dönemiyle kıyaslandığında (186,6 milyon avro) Nisan 2021 döneminde turizm geliri %83 düşüş kaydetti.

Ocak- Nisan 2021 döneminde turizm geliri Ocak – Nisan 2020 dönemindeki turizm geliri 115,3 milyon avro ile kıyaslandığında %59,8 ve Nisan- Ocak 2019 dönemindeki 375,2 milyon avro ile kıyaslandığında %87,7 bir düşüş kaydederek 46,3 milyon avro oldu.