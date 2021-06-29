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Turizm geliri Nisan 2021’de 31,7 milyon avroya ulaştı

Turizm geliri Nisan 2021’de 31,7 milyon avroya ulaştı

Kıbrıs Cumhuriyeti İstatistik Dairesi’nin açıkladığı verilere göre, Nisan 2021 döneminde turizm geliri 31,7 milyon avroya ulaştı. Nisan 2020 döneminde turizm geliri Covid-19’a karşı uygulanan tedbirlerden dolayı %0 idi.

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Kıbrıs Cumhuriyeti İstatistik Dairesi’nin açıkladığı verilere göre, Nisan 2021 döneminde turizm geliri 31,7 milyon avroya ulaştı. Nisan 2020 döneminde turizm geliri Covid-19’a karşı uygulanan tedbirlerden dolayı %0 idi.

Verilere göre, Nisan 2019 dönemiyle kıyaslandığında (186,6 milyon avro) Nisan 2021 döneminde turizm geliri %83 düşüş kaydetti.

Ocak- Nisan 2021 döneminde turizm geliri Ocak – Nisan 2020 dönemindeki turizm geliri 115,3 milyon avro ile kıyaslandığında %59,8 ve Nisan- Ocak 2019 dönemindeki 375,2 milyon avro ile kıyaslandığında  %87,7 bir düşüş kaydederek 46,3 milyon avro oldu.

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