Turist vizesiyle geldi, kaldı, ‘kasti hasar ve sirkat suçu’ işleyince tutuklandı

Ülkeye 16 Nisan’da 30 günlük turist vizesiyle gelen A.B, 11 Mayıs’ta, Gönyeli’de Deftera Gıda Ltd’de meydana gelen “ambar açma, kasti hasar ve sirkat” suçlarından tutuklandı.

Zanlının söz konusu iş yerinden 4 bin 960 TL ve imzasız boş çek yaprağını sirkat ettiğini söyleyen Polis, zanlının ülkeye 30 günlük turist vizesi ile geldiğini aktardı, cezaevinde tutuklu yargılanmasını talep etti.

Gönyeli'de meydana gelen Ambar Açma, Kasti Hasar ve Sirkat suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.B. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede bilgi veren polis memuru Gültekin Sancar, yaşananları aktardı.

Polis, zanlı A.B’nin, “Ambar Açma, Kasti Hasar ve Sirkat” suçlarıyla yargılandığını belirtti. Polis, 11 Mayıs 18:30 - 08:00 saatleri arasında Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Deftera Gıda LTD'e ait ambardan içeri giren zanlının ambar içerisinde bulunan ofise açık kapıdan girerek masa çekmecesi ve üzerinde bulunan toplam 4 bin 960 TL parayı ve Deftera Gıda LTD'e ait imzasız boş çek yaprağını sirkat ettiğini kaydetti.

Suçunu itiraf etti

Zanlının 12 Mayıs’ta soruşturma yapıldığı sırada Lefkoşa Adli Şube'ye gelerek suçunu itiraf ettiğini ve ayni tarihte tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının yapılan sorgusunda sirkat etmiş olduğu paraları çeşitli yerlerde harcadığını beyan edip meseleye konu çeki Lefkoşa Kaza mahkemesi önündeki çöpe yırtıp attığını beyan ettiğini söyledi.

Zanlının ikametgahında arama yapıldığını belirten polis, sirkat etmiş olduğu paranın bir kısmı ile almış olduğu 1 adet gömlek, 1 adet t-shirt ve 1 adet kot pantolonun tespit edilip emare olarak alındığını belirtti.

4 ifade alındı

Polis, zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak 3 günlük ek tutukluluk süresi temin edildiğini ve bu süre zarfında 4 ifade temin edildiğini söyledi.

Polis, zanlının 15 Mayıs’ta gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiğini ve tahkikatın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını anlattı.

2 ay cezaevi…

Zanlının 16 Nisan’da ülkeye 30 günlük turist vizesi ile geldiğini belirten polis, yargılanmaktan kaçmasının kuvvetle muhtemel olduğunu söyleyerek, davalarında hazır bulunmasını sağlamak için merkezi cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.