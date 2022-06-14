Turgül Tomgüsehan “1. Hamburg Edebiyatçılar Buluşması”na katıldı

Yazar Turgül Tomgüsehan, 1.Hamburg Edebiyatçılar Buluşmasına katıldı.

Kitaplarını imzalayan ve edebiyat severlerin sorularını yanıtlayan Turgül Tomgüsehan yaptığı açıklamada, “Beni 1. Hamburg Edebiyatçılar Buluşmasına davet eden Hamburg Edebiyat Grubuna sonsuz teşekkürler. Tanıştığım tüm güzel insanlara gösterdikleri ilgi için minnettarım. Göçmenleri Hamburg’da yerinde dinlemek onların hayatlarına dokunan hisleri öğrenmek değişik bir tecrübe” ifadelerini kullandı.