KIB-TEK’ten alacağı olduğunu iddia eden Emrullah Turan’lı’ya Ahmet Tuğcu’dan cevap:

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu, Ercan Havalimanı işletmecisi T&T şirketinin yaptığı açıklamaya cevap vererek, Ercan Havaalanı’nın 52 Milyon TL’lik bakiye borcu ve 99 Milyon TL’lik taksit borcu bulunduğunu söyledi.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Tuğcu, “Turanlı yine aklımızla dalga geçiyor” dedi.

Tuğcu’nun açıklaması şöyle:

“Ercan Havalimanı işletmecisi T&T şirketinin bugün basına yaptığı ‘KIB-TEK’ten 70 Milyon TL alacaklı olduğu’ şeklindeki açıklamanın, gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

Emrullah Turanlı böylesi bir iddiayla kamuoyunu manipüle etmeye çalışadursun, şirketin bugünkü rakamlar itibarıyla (18 Ekim 2024) KIB-TEK’e, son üç ayı kapsayan 52 Milyon TL’lik bakiye borcu ve 99 Milyon TL’lik taksit borcu bulunmaktadır.

T&T, 16 Ekim günü kuruma, son üç aydır biriken fatura miktarı olan 71 Milyon TL’nin 19 Milyon TL’lik miktarını öderken, geriye kalan 52 Milyon TL halen bakiye hanesinde borç olarak durmaktadır.

T&T’nin, Temmuz 2023-Temmuz 2024 dönemini kapsayan ve Bakanlar Kurulu tarafından yapılandırılan borcunun ise henüz ödenmemiş 99 Milyon TL’lik taksit tutarı vardır.

Aklımızla dalga geçmeye çalışan Sayın Turanlı, resmi rakamlar ortada dururken, nasıl olup da KIB-TEK’ten ‘alacaklı’ çıktığını kamuoyuna açıklamakla mükelleftir.”

"KIB-TEK’ten 70 milyon TL alacaklıyız"