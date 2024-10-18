"KIB-TEK’ten 70 milyon TL alacaklıyız"

Ercan Havaalanı işletmecisi T&T Havaalanı İşletmeciği Ltd, Kıb-Tek’e 20 milyon 300 bin TL’lik ödeme yaptığını iddia etti.

“Tarife farkı nedeniyle Kıb-Tek’ten 70 milyon TL alacaklı durumda olduğunu öne süren T&T’den yazılı açıklama yapıldı.

Ercan Havaalanı işletmecisi T&T Havaalanı İşletmeciliği Ltd. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na 20 milyon 300 bin TL’lik ödeme yaptığını iddia etti.

Yazılı açıklama yapan şirket duyurusunda “Bakanlar Kurulu’nun Ercan için yeni elektrik tarifesi belirlemesinden sonra Ercan’ın hizmete girdiği 2023 yılı Temmuz ayı ile 2024 yılı Temmuz ayı arasındaki tartışmalı döneme ait elektrik bedelleri de taksitli olarak ödenmeye başlandı” denildi.

Açıklamada T&T’nin bu döneme ait tarife farklılığı nedeniyle Kıb-Tek’ten 70 milyon TL alacağı olduğunu öne sürüldü.