Tüpteki gaz kaçağı yangına neden oldu

Lefkoşa Surlariçi bölgesinde bir evde dün meydana gelen yangın büyük bir paniğe yol açtı, evin mutfak bölümü zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre,Lefkoşa Surlariçi bölgesinde bir evde dün 17.00 sıralarında mutfakta bulunan piknik tüpünün üzerinde yemek pişirildiği sırada, tüpte oluşan gaz kaçağının alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, mutfak dolapları ve piknik tüpü yanarak zarar görürken, çıkan dumandan dolayı ise mutfağın duvarları da islendi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.