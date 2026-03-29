Tüm okullar yarın grevde olacak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yarın tüm okullarda tam gün grevde olacaklarını açıkladı.

KTÖS'ten yapılan açıklamada, "Bugün omuz omuza durma günüdür. Bugün dayanışmayı büyütme günüdür. Bugün hakkımıza, ekmeğimize, geleceğimize sahip çıkma günüdür. Hayat pahalılığı hakkımızdır, dondurulamaz!" denildi.

KTOEÖS'ten yapılan açıklamada ise "30 Mart Pazartesi tüm okullarımızda grevde olacağız, sınavlar yapılmayacak, meclis önünde eylemde olacağız. Şimdi direnme, baş kaldırma zamanıdır! Ya bugün hep birlikte direnip kazanacağız, ya da hep birlikte kaybedeceğiz!" ifadeleri kullanıldı.