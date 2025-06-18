“Tüm gücümüzle alandayız, havadan ve karadan müdahale sürüyor”

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Mallıdağ ile Yamaçköy arasında çıkan yangına ilişkin açıklama yaparak, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu vurguladı.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, yangının rüzgarın etkisiyle dağınık bir alana yayıldığını belirten Cahitoğlu, “Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi, İtfaiye Teşkilatı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Teşkilatı ve bölge belediyeleriyle birlikte koordineli bir şekilde sahadayız” dedi.

Havadan müdahale yapılıyor

Cahitoğlu, bazı bölgelere kara araçlarının ulaşmakta güçlük çektiğini ifade ederek, bu nedenle KKTC'de konuşlanan helikopterin yangın söndürme çalışmalarına katıldığını belirtti.

“Ekiplerimiz canla başla çalışıyor”

Cahitoğlu, “Yangının söndürülmesi için tüm ekiplerimiz canla başla, koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürüyor. Sahadaki mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir” ifadelerini kullandı.