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Tuğla fabrikasında yangın

Tuğla fabrikasında yangın

Haspolat'ta faaliyet gösteren Gürdağ Ltd. isimli tuğla fabrikasında bu sabah yangın meydana geldi. 

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Haspolat'ta faaliyet gösteren Gürdağ Ltd. isimli tuğla fabrikasında bu sabah yangın meydana geldi. 

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah saat 05.40 sıralarında, Haspolat’ta faaliyet gösteren Gürdağ Ltd'e ait tuğla fabrikasında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangına polis itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Fotoğraf: BRTK

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