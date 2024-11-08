TUFAD’da üyelerle keyfli ve coşkulu gece 

Mustafa ERKAN

Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD) tüm üyelere yönelik farklı bir gece organize etti.

Dernek lokalinde, 2 Kasım Cumartesi akşamı TUFAD, ‘ Halloween Partisi’ ile yeni sezonun ilk partisini düzenledi. Yeni sezona merhaba derken, kokteyl ile düzenlenen parti birliktelik içinde geniş bir katılımla gerçekleşti.

Düzenlenen gecede konsepte uygun kostüm ve aksesuarlarıyla katılan üyeler geceyi renklendirdiler.

Gecede giyilen en iyi bay ve bayan kostümüne Dr. Kılıf’tan beşyüz TL hediye çeki ve hep birlikte oylanan mansiyon ödülü verildi. İlerleyen saatlerde, online olarak tüm katılımcıların katılabildiği eğlenceli quiz şeklinde yapılan diğer bir yarışma ile gecenin sonuna gelindi.

Gecenin geri kalan kısmında Ekrem Şentürk’ün DJ performansıyla devam edip samimi bir atmosferde son buldu.