TUFAD, 2026’ya 25. yıl coşkusuyla girdi

Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD), kuruluşunun 25. yılına denk gelen 2026’yı üyeleriyle birlikte coşkuyla karşıladı. 17 Ocak Cumartesi akşamı MC Palace Otel’de düzenlenen kutlama gecesinde, TUFAD’ın 25. yıl pastası Dernek Başkanı Arzu Can Turgay tarafından kesildi.

Gecede kısa bir konuşma yapan Başkan Turgay, derneğin geçmişten bugüne uzanan yolculuğuna değinerek, “OTEM ile başlayan ve TUFAD ile devam eden bu yolculukta 25. yılımızı kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte bizlerle birlikte olan arkadaşlarımızla 30 Ocak akşamı, derneğimiz çatısı altında yeniden bir araya gelmeyi planlıyoruz,” dedi.

Eğlence ve coşkunun hâkim olduğu kutlama gecesi, geç saatlere kadar devam etti.